Andy Cristaldo es el segundo joven con Síndrome de Down anotado para ser guardavidas

El joven tresarroyense Claudio Andrés Cristaldo, de 18 años, se inscribió en Necochea para realizar el curso de Guardavidas durante el año 2020 y así se convirtió en el segundo adolescente con Síndrome de Down anotado.



Su mamá, Paula Distéfano, le contó a LU 24 que “Andy admira a los guardavidas, siempre quiso serlo y le encanta el agua: hacemos surf, buceamos y también las aventuras en Kayak”, reveló.

“Él se encuentra terminando la Secundaria y desde los 8 años, cuando quería ser chef, que no manifestaba lo de guardavidas. Siempre está junto a ellos en Claromecó, además tiene de profes de natación a Miguel Ruso y Ramiro Saltapé”, aseguró.

“Como familia estamos sorprendidos, vamos con mucho miedo porque siempre hay que remarla contra la corriente y tener esta noticia es bárbaro: Andrés es el segundo adolescente con síndrome de Down que ingresa, tras uno que se recibió en 2017. En la Cruz Roja tienen un lindo proyecto”,”, comentó.

Ahora, deberá volver en noviembre cuando se realice el encuentro de guardavidas y en abril comenzaría a cursar de lunes a viernes en la ciudad balnearia.

“Ojalá varios chicos se estimulen y pueden seguir las carreras que les gustan”, finalizó la reconocida chef.