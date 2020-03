Andy también te lo pide: “Quedate en casa” (video)

28 marzo, 2020 Leido: 177

El joven tresarroyense Andrés Cristaldo decidió realizar un video con el pedido de que la gente tome conciencia y se quede en casa. Según dijo a LU 24 está muy preocupado por quienes no cumplen con la medida.



Su prima Josefina lo ayudó en la realización . “La gente no hace caso, no piensan que si se enferman tiene que estar más tiempo sin los besos de sus papás”, expresó Andy.



