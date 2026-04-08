Andy y Paula, una propuesta gastronómica diferente

8 abril, 2026 72

Andy y Paula, el proyecto gastronómico que lleva dos años de trabajo y participación en ferias, tiene su local en Pueyrredón 184, con cocina a la vista. Con elaboraciones de productos para celíacos, diabéticos, intolerantes a lactosa, se propone como una deliciosa alternativa para aquellos que necesitan opciones saludables, una alimentación especifica y al público en general.

Paula Distefano, dueña del local, dialogó con LU 24 y expresó que “el objetivo es que al público le guste”.

Sobre su formación, dijo “hice cursos en Buenos Aires, también virtuales. Soy profe de Gastronomía y fui afinándome con capacitaciones.”

Acerca de la historia de Andy y Paula, destacó que “Hace mucho estoy en la gastronomía. Desde el 2009. Es la primera vez que tengo un negocio en Tres Arroyos. Es un emprendimiento de hijo y mamá. Y surgió todo por Andy, que es celíaco. De a poco, empezamos a trabajar y yendo a las ferias. Ahora dijimos vamos por más y tenemos nuestro lugar”.

La diversidad de elaboraciones que ofrecen van de lo salado a lo dulce y “los productos no contienen gluten: son con harina de mandioca, almidón, arroz, almendra, y también a pedido de los clientes, hacemos con harina de coco, almendras, lo que el cliente pida”, dijo.

En Pueyrredón 184, los clientes podrán encontrar panes, baguetes, pan de miga, pastas, bizcochitos, marineras, y gran variedad de salado. Y también lo dulce: pasta de maní, cookies, los tradicionales alfajores de chocolate, pistacho, maicena, marroc, entre otros.

Andy y Paula funciona de lunes a sábados, de 8:30 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, teniendo mayormente lo salado al inicio de la semana y postres acercándose al finde. Trabajan con todos los medios de pago.

Sobre los proyectos y el crecimiento del local, Paula Distefano expresó que “más adelante vamos a tener bombonería, así que tendremos la línea de chocolatería próximamente”, señaló.

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