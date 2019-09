Anestesiólogo del Hospital bahiense que ploteó el quirófano infantil: “Dio el resultado que esperábamos. Ojalá esto se contagie”

Un grupo médico del Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” de Bahía Blanca renovó las paredes y los pisos del quirófano infantil para que los más chicos vivan una experiencia mágica y no traumática a la hora de atravesar una cirugía. El proyecto fue impulsado y desarrollado por diferentes integrantes del equipo del quirófano, de obras e infraestructuras, maestranza y la colaboración de otras áreas del Hospital Municipal.



Pablo Aispuro, Técnico Anestesiólogo, uno de los ideólogos de esta renovación del quirófano infantil, habló con LU 24 y relató la experiencia lograda: “el quirófano adentro está ploteado con vinilo y todo el camino de la ruta está pintado con pintura de alto tránsito con donaciones, y otras las compró el hospital. Por suerte quedó muy lindo”, dijo.

Remarcó que “la idea es reducir el estrés de los chicos a la hora de ingresar y de los papis que nos entregaban a lo más valioso que tienen en la vida, de otra manera. Algo más amigable. Los llevamos en un auto a batería que fue donado por personas que no podemos revelar, pero que son unos súper héroes de Bahía Blanca y dio muy buen resultado, dio el resultado que esperábamos”.

Mencionó Aispuro, que ejerce la profesión desde hace 13 años: “arranqué haciendo globología algo para que ellos entren con una sonrisa y algo más faltaba, por lo que mi señora hacía antifaces para darles también y con la Dra. Fernanda Peteta empezamos a planificar y mi señora aportaba ideas. Comenzamos con este tema de los quirófanos ploteados, le fuimos dando forma, viniendo al hospital fuera de hora y se sumó más gente del hospital. Fuimos consiguiendo permisos de las autoridades y comenzamos”.

Asimismo, hizo hincapié en el trabajo previo que se hace con los niños, “tenemos dos profesionales excelentes, como la Dra. Daniela Gerbi, y una Ludoterapeuta “Laly”, que días antes a la cirugía los van preparando a los chicos y a los papis a través de juegos. La idea es que conozcan el lugar donde serán curados, traerlos antes y que sepan el lugar donde estarán”.

“Se necesitó desembolsar dinero de nuestros bolsillos y muchas horas extras. Requiere tiempo y algo de dinero, pero no es algo que no se pueda realizar. Lo financiamos nosotros, con algunas donaciones más y el hospital. Todos colaboraron y sirve al personal para unificarnos más. Ojalá esto se contagie”, auguró.