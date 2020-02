Ángel Bustos: “Nunca tuve un pique, hace diez años que participo y hoy gané”

Ángel Bustos, el tresarroyense que se impuso en el concurso de variada describió a LU 24 el momento en el que sacó la pieza ganadora.

“No tenía muchas ganas de seguir pescando, me había mojado y mi señora me dijo vamos a hacer otro tiro, me costó diez minutos, es la primera vez que tengo un pique en las 24 horas, nunca tuve un pique y aconsejado por unos muchachos de Monte Hermoso me dijeron que lo sacara despacito no podía pasar el canal, y luego pude y lo saqué”, dijo.

“No participo de otros concursos, solamente en las 24, hace diez años que vengo, y voy a seguir viniendo”, dijo Ángel, quien ya estaba acompañado por su familia que viajó desde Tres Arroyos para felicitarlo, una vez conocida la novedad que había ganado.

