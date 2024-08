Angustiante: “Los jubilados no pueden pagar los medicamentos”

30 agosto, 2024 0

“La gente no puede pagar los medicamentos”, advirtió por LU 24 la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos, Delia Depetri, tras el recorte de cobertura del 100 por ciento en 44 moléculas del vademécum de PAMI.

“Todo los que son calmantes fueron sacados. Las personas con la mínima pueden acceder a cinco medicamentos al 100%, o sea que la que toma más tiene que elegir, previo trámite en PAMI, qué medicamento va a comprar”, explicó.

Las recientes medidas implementadas por la obra social significan en los hechos que los jubilados deben pagar el 60% del valor de la mayor parte de las 2400 presentaciones bajadas de la canasta gratuita.

“También sacaron los protectores gástricos porque se los considera de venta libre como la línea terapéutica de cremas. Se complica bastante para los jubilados, sobre todo para los que cobramos la mínima”, aseguró.

Tras explicar que no se les permite tener banco de medicamentos en la institución, describió la triste situación que atraviesan trabajadores de farmacias: “tienen que poner la cara y se ponen remal porque no les pueden dar los medicamentos ya que la gente no los puede pagar”.

Volver