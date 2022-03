Aníbal Ismael, tercero en variada en Marisol: “una alegría enorme”

21 marzo, 2022

El tresarroyense Aníbal Ismael, con un chucho de 13,940 kg, se ubicó tercero en el concurso de pesca del club Quequén en Marisol, y ganó 140.000 pesos. Entrevistado por LU24, aseguró que siempre va a pescar, pero “nunca saqué nada. Por eso hay que participar, porque es más suerte que otra cosa”.

“Estaba pegado a Peralta (Juan, que resultó el ganador) que es un maestro, de hecho lo fui a saludar. Paré para almorzar, de hecho él nos decía por qué no sacábamos las cañas. Hasta que me tocó. Una alegría enorme, una emoción tremenda. Hoy me recibí de pescador”, concluyó.

