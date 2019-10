Aniversario de Policoop: “Fueron 5 años de lucha y de crecimiento”, expresó Pablo Escudero

Mañana jueves 17 de octubre se cumplen 5 años de la asamblea constitutiva de la cooperativa de trabajo Policoop. En este sentido el Presidente de la Cooperativa, Pablo Escudero, destacó la labor diaria y confía en lograr la expropiación del edificio en un corto plazo.

“Es mucha lucha en medio de estos 5 años, contentos porque gracias a dios podemos estar viviendo entre médicos y gente que trabaja en la cooperativa, somos más de 60 personas que no es poca cosa, pero con un desgaste lógico de estos 4 años tratando de que la provincia, que no lo quiso hacer, que es tratar de definir el edificio para que podamos presentarnos en el Ministerio de Salud para poder abrirlo”, indicó a LU 24.



También valoró el crecimiento de Policoop: “Trajimos médicos de afuera de La Plata en especialidades que Tres Arroyos no las tenía y sumando una cantidad de socios y arreglando el edificio adentro casi en su totalidad y que si dios quiere, el gobierno que pueda entrar, que hay algo conversado, se pueda tratar de ser efectiva la expropiación que es lo que nos falta y es cuando se cae”.

En octubre del año que viene se vence el plazo de 5 años que prevé la Ley de Expropiación y para que esto no suceda Escudero aseguró que “se le está hablando al equipo del futuro gobierno para que lo ejecuta antes de que se venza la ley y yo estoy confiado de que lo vamos a poder lograr”.

Finalmente saludó a sus compañeros: “Solamente nosotros sabemos lo que pasamos con toda la lucha esta y todo lo que nos ha dolido en su momento, pero hoy recordando y mirando para atrás, estos 5 años fueron para bien porque fue crecer en lo personal, en lo humano y a su vez cuando das servicio todo te queda en un rinconcito del corazón poder ayudar a la gente en lo que es salud”.