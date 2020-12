Año positivo para “Futuro SH” y la construcción a pesar del constante aumento de precios

30 diciembre, 2020

Silvina Zijlstra, responsable de la empresa ‘Futuro SH’, ubicada en el kilómetro 490 de la ruta 3 y que se dedica a la venta de hormigón, dialogó esta mañana con LU24, para comentar cómo ha sido el 2020 para su rubro, y si la pandemia ha influido en la cotidianeidad del trabajo y las ventas.

“Para nosotros en lo que es lo laboral ha sido un año bastante positivo” indicó Silvina, “nosotros hemos tenido que cerrar dos semanas al principio, pero después no tuvimos que dejar de trabajar”.

Con respecto a la entrega de materiales indicó que han trabajado con normalidad, “solamente unos días que tuvimos un problema con la fábrica ‘Loma Negra’ que tuvo un conflicto gremial pero la verdad es que hemos trabajado con continuidad”.

Por lo que resaltó que ha sido un año muy positivo para la empresa, y que “hay un montón de trabajo para el año que viene, vamos a ver como se da todo”

Destacó que asimismo, el problema de la suba de precios “es muy el dia a dia, pero todos los días tenés alguna novedad, todo el tiempo estamos arriba del precio, que cambio muchísimas veces, nunca han cambiado tanto en un año los precios”.

En ese sentido, manifestó la empresaria local que “el hormigón subió muchísimas veces, nunca es el precio real porque si no, no venderíamos nada, el margen de ganancias es mucho más chico que antes” y agregó que “hay veces que aumenta el combustible y algunas veces absorbemos el costo nosotros”.

