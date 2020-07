Anselmi no sabe a qué atribuir la amenaza: “no tengo problemas con nadie”

21 julio, 2020

Sebastián Anselmi, propietario de la agencia de remises Remi Car, dijo desconocer a qué atribuir la amenaza que recibió en las últimas horas en su casa, con una bala y un pedido de 1.800.000 pesos. “No tengo enemigos, no debo nada, no tengo problemas con nadie. En la agencia somos 40 personas trabajando, como en cualquier lugar hay quienes no están de acuerdo con algunas cosas, pero todo se charla y se resuelve de esa manera. No tengo idea de dónde puede venir esto pero no es nada lindo”, aseguró.

Las cámaras de seguridad de su propio domicilio detectaron el accionar del desconocido que dejó la amenaza en la puerta de la casa, en Magallanes entre el 900 y el 1000. “Es una bolsita Ziploc con el papel y la bala. La dejó un hombre solo, que se ve venir caminando en dirección contraria al tránsito por Magallanes hacia Ameghino, a las 5.16 de la mañana”, describió Anselmi.

El tresarroyense agradeció a la Policía Comunal y a la DDI, “porque ya están investigando, y si bien en la cámara mía no se puede identificar a la persona, con otras cámaras de seguridad de la zona podrían estar cerca de saber de quién se trata”.

