García: el Sindicato busca alternativas para “cuidar” el Frigorífico

24 septiembre, 2025

Ante el anuncio del pedido de quiebra por parte de los actuales propietarios de Frigorífico Anselmo, el secretario general del Sindicato de la Carne, Néstor García, dio su opinión al respecto, y expresó que “nos sorprendió esto el pedido de quiebra, porque había interés de empresarios chinos en venir; ahora los empleados consideran que los dejaron “tirados””.

“Necesitamos que la comunidad se entere de lo que está pasando por voz propia: la empresa no venía bien, cumpliendo con algunos pagos, pero de un pedido de quiebra a una quiebra decretada es diferente”, explicó.

“Estamos bastante resignados a pelearla, estamos acostumbrados y veníamos hablando con gente interesada desde hace mucho tiempo, pero esto no es como comprar en mercado libre, esto lleva mucho tiempo, había un grupo chino interesado en invertir, pero nos sorprendió esto ayer a la mañana, el pedido formal de quiebra, y nosotros venimos a contarle a los empleados esto, y ahora le gente considera que los dejaron “tirados””, reiteró.

“Vamos a cuidar la planta no por los propietarios sino por los trabajadores, vamos a tratar de acomodar el lugar porque esto es el trabajo de los trabajadores de Anselmo que han puesto el pecho para sacar esto adelante, y trataremos de confeccionar una cooperativa, hoy estamos mucho mejor armados que en otras oportunidades, y consideramos hoy que la gente tenía que llevarse carne porque no iban a cobrar; si hay algo que tienen puesto los chicos es la camiseta del Frigorífico Anselmo, y en tanto nosotros hablaremos con la provincia, con el municipio, buscaremos una solución”, dijo.

“No han pedido nada en especial, esperan pagar las deudas que están en pesos, tienen que refinanciar y hablar con los acreedores, que sería lo ideal para beneficiar a todos y a los trabajadores”, cerró García.

