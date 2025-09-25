Anselmo: todavía con gas y luz en el establecimiento

Por gestión de los empleados del área administrativa y del gremio, ante el presente incierto, el espacio del Frigorífico Anselmo mantiene la provisión de gas natural y energía eléctrica.

La luz era provista directamente por el mayorista que aplicó la sanción del corte por falta de pago, pero como el “peaje” lo cobra la CETA, la cooperativa, a su riesgo, le sigue dando electricidad.

Ayer, desde el gremio entrevistaron a la presidenta de la entidad, la que puso de manifiesto la comprensión y solidaridad con la causa, por lo que se van a aceptar pagos parciales a cuenta y no aplicarán momentáneamente el corte.

La misma gestión harán por estas horas con Camuzzi para seguir manteniendo el servicio de gas.

Después, si finalmente se decreta la quiebra, serán asuntos que definirá la Justicia.

