Anselmo y Mustad: dos cierres que exponen caras distintas de la Economía local – Cr. Carlos Ordoñez

1 octubre, 2025 0

El pedido de quiebra del Frigorífico Anselmo en Tres Arroyos expone una combinación de factores adversos:

* Dependencia del mercado interno, en un contexto de caída del consumo de carne vacuna (de más de 80 kilos por habitante en los ’60 a menos de 50 en la actualidad).

* Pérdida de mercados externos, por falta de competitividad ante el atraso cambiario. Los destinos más afectados fueron Rusia y, en menor medida, algunos países africanos. Si bien siempre representaron una baja participación en el total de ventas, esos mercados aportaban volumen y proyección internacional. La cuota Hilton y el acceso a Europa quedaron en el plano aspiracional, sin cumplir los requisitos exigidos.

* Competencia de importaciones de carne más barata desde Brasil, que redujo el margen de ventas hacia el sur del país.

* Escala insuficiente: la planta necesitaba faenar unas 2.000 cabezas mensuales y en los últimos tiempos no superaba las 1.000.

* Gestión deficiente: tras dejar de ser conducida por la familia Hernández, su administración pasó por distintas manos privadas que no siempre fueron acertadas, lo que aceleró la caída de la empresa.

La quiebra afecta a unos 75-80 empleos directos, y si se suman transportistas, proveedores y comercios vinculados, el impacto supera los 100 puestos de trabajo. Los empleados deberán además recurrir al proceso judicial para reclamar indemnizaciones, con un camino largo e incierto.

En paralelo, cerró también Mustad, la histórica fábrica de herraduras instalada en el Parque Industrial, que empleaba a 55 trabajadores.

Mustad había comenzado años atrás a reducir personal, cuando trasladó la producción de herraduras de hierro a su planta en Brasil.

En Tres Arroyos quedó la fabricación de herraduras de aluminio, un producto mucho más caro, destinado casi en su totalidad al mercado internacional. Aunque había alguna venta marginal en el país, la producción estaba pensada para caballos de alta gama: de carrera, salto y equitación.

Ahora, esa línea de aluminio se trasladó a Estados Unidos, el principal mercado de la empresa, donde Mustad obtiene ventajas arancelarias y fiscales. Los envíos desde Argentina sufrían un arancel del 10% aplicado durante la administración de Donald Trump, y producir en territorio estadounidense le permite evitarlo.

El traslado también respondió a los altos costos en dólares en Argentina: salarios, energía, logística e insumos encarecidos por el atraso cambiario, que afecta a todas las firmas exportadoras.

A diferencia de Anselmo, Mustad afrontó el cierre abonando las indemnizaciones completas a sus trabajadores, lo que alivió la salida, aunque no evitó el golpe social.

Dos realidades, un mismo desenlace

Anselmo, empresa local mal administrada, cayó atrapada entre la debilidad del mercado interno, la pérdida de exportaciones y la falta de escala.

Mustad, multinacional global con administración ordenada, dejó de producir en Tres Arroyos porque los costos internos en dólares y las reglas arancelarias externas le quitaron competitividad.

Ambos cierres significan más de 150 familias afectadas directa o indirectamente, y muestran cómo tanto las malas gestiones empresarias como los desequilibrios macroeconómicos y el atraso cambiario terminan erosionando la base productiva y laboral de la ciudad.

Volver