Anses: Calendario de pago para hoy miércoles

2 diciembre, 2020 Leido: 16

El organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta informa que hoy se abonan Pensiones No Contributivas.

Pensiones No Contributivas

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que deban cobrar su haber de diciembre con documentos terminados en 2 y 3.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

