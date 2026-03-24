ANSES calendario de pagos en abril

24 marzo, 2026 0

Desde La Administración Nacional de la Seguridad Social, dieron a conocer las fechas de cobro de jubilaciones y pensiones, que tendrán un incremento de 2,9%, en función del IPC de febrero.

A través del Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el incremento de la jubilación mínima a $380.319,31, más el bono extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos. En total, el monto a percibir es de $450.319,31. El haber máximo se fijó en $2.559.188,81.

Pensiones No Contributivas (PNC) cuándo cobran, según el DNI

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

Documentos terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril

Los montos a cobrar con el nuevo aumento y el bono de 70.000 pesos, según las diferentes PNC, son:

Por Invalidez: $336.223,52.

Por madre de 7 hijos: $450.319,31.

Por vejez: $336.223,52 .

Por PUAM: $374.255,44

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, cuándo se cobran en abril de 2026

Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril

Documentos terminados en 2: martes 14 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril

Documentos terminados en 4: jueves 16 de abril

Documentos terminados en 5: viernes 17 de abril

Documentos terminados en 6: lunes 20 de abril

Documentos terminados en 7: martes 21 de abril

Documentos terminados en 8: miércoles 22 de abril

Documentos terminados en 9: jueves 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, cuándo cobran en abril de 2026

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, cuándo se cobra en abril de 2026

Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril

Documentos terminados en 2: martes 14 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril

Documentos terminados en 4: jueves 16 de abril

Documentos terminados en 5: viernes 17 de abril

Documentos terminados en 6: lunes 20 de abril

Documentos terminados en 7: martes 21 de abril

Documentos terminados en 8: miércoles 22 de abril

Documentos terminados en 9: jueves 23 de abril

Los titulares de la AUH cobran mensualmente el 80% de esta prestación (el resto se retiene y se paga a fin de año en una cuota única si se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño).

AUH por un hijo: $136.666.

AUH por dos hijos: $273.332.

AUH por tres hijos: $318.753.

Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en abril de 2026

Documentos terminados en 0: viernes 10 de abril

Documentos terminados en 1: lunes 13 de abril

Documentos terminados en 2: martes 14 de abril

Documentos terminados en 3: miércoles 15 de abril

Documentos terminados en 4: jueves 16 de abril.

Documentos terminados en 5: viernes 17 de abril

Documentos terminados en 6: lunes 20 de abril

Documentos terminados en 7: martes 21 de abril

Documentos terminados en 8: miércoles 22 de abril

Documentos terminados en 9: jueves 23 de abril

Jubilaciones y pensiones ANSES, que superen el haber mínimo, cuándo cobran en abril de 2026

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

Documentos terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

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