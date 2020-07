ANSES informa el calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el calendario de pagos para todos los jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas correspondiente al mes de julio.

Incluye las Pensiones No Contributivas, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único.

En el marco de las restricciones vigentes para la atención al público en las sucursales bancarias, la Anses hizo saber que los titulares de jubilaciones y pensiones no necesitarán sacar turno para cobrar por las ventanillas. El turno previo es un requisito para ser atendido en los bancos para otros trámites, pero no para cobrar los haberes previsionales.

El organismo que conduce Fernanda Raverta solicitó que los titulares o sus apoderados se acerquen a las entidades solo a partir de las fechas asignadas y recordó que aún en el caso que no lo hagan sus haberes permanecerán en sus cuentas.

Según el calendario, las jubilaciones y pensiones superiores a $18.952 se cobrarán entre el miércoles 8 de julio y el miércoles 23, mientras que las que superen esa suma serán acreditadas entre el viernes 24 y el jueves 30. En todos los casos el cronograma está determinado por el número final del DNI, según el siguiente detalle:

Jubilaciones y Pensiones

-Haberes que no superen la suma mensual de $18.952.

Lo comenzarán a cobrar el miércoles 8 de julio aquellos beneficiarios cuyo DNI finalice en 0 y terminará el jueves 23 con los que tengan documento finalice en 9.

– Haberes que superen la suma mensual de $18.952.

Los beneficiarios que tengan DNI finalizado en 0 y 1 comenzarán a cobrar el viernes 24 mientras que los último en percibir este haber serán aquellos que tengan documento finalizado en 8 y 9 el jueves 30.

– Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (AAFF).

El calendario inicia el jueves 8 para quienes tengan DNI finalizado en 0 y terminará el jueves 23 para los que tengan documento que concluya en 9.

– Asignación por Embarazo (AUE).

Los primeros en cobrar serán quienes tengan DNI finalizado en 0 y lo harán el miércoles 8. El calendario para esta prestación concluye el jueves 23 para quienes tienen DNI finalizado en 9.

– Asignación por Prenatal y Maternidad.

Inicia el lunes 13 para beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1 y termina el viernes 17 para quienes tengan DNI finalizado en 8 y 9.

– Asignaciones de Pago Único (Matrimonio – Nacimiento – Adopción).

Se divide en dos quincenas. En la primera cobran todos los DNI del lunes 6 al viernes 10. Y la segunda se pagará desde el jueves 23 al 10 de agosto.

– Pensiones no contributivas (PNC).

El pago comenzó el martes 1 para beneficiarios con DNI finalizado en 0 y 1 y concluye el martes 7 para quienes tengan DNI finalizado en 8 y 9.

– Asignaciones Familiares de PNC.

Todas las terminaciones de DNI cobran desde el miércoles 8 hasta el viernes 10 de agosto.

– Prestaciones de desempleo.

Las prestaciones de desempleo se comienzan a cobrar el lunes 27 de julio para quienes tengan DNI finalizado en 0 y 1 y finaliza el viernes 31 de julio para quienes tengan DNI finalizado en 8 y 9.

