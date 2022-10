Anses: Medio millón de personas accedieron al refuerzo alimentario en el primer día de inscripción

25 octubre, 2022

Con atención en las más de 400 oficinas de todo el país y operativos móviles, se inició ayer la inscripción presencial al Refuerzo Alimentario para personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciben ninguna asistencia del Estado.

De esta manera, 514 mil personas ya lograron acceder al Refuerzo Alimentario y cobrarán el primer pago a partir del 14 de noviembre, según terminación de DNI.

Se recuerda que la inscripción continuará en forma presencial en oficinas y en la web de ANSES durante las próximas semanas.

“Durante todo el día en todas nuestras oficinas, nuestra web y con operativos móviles en los lugares más alejados o con mayor cantidad de población, pudimos atender a todas las personas que se inscribieron a este Refuerzo, que recordamos es para aquellos que no tienen nada, que no reciben ninguna asistencia del Estado y se encuentran en una situación de extrema gravedad social y económica”, señaló la directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta.

Pueden inscribirse aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y que no se encuentren percibiendo: Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales). Prestación por Desempleo. Potenciar Trabajo. Beca Progresar. Asignación por Embarazo para Protección Social. Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Asimismo, para acceder al Refuerzo las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

Es decir que no podrán tener registrado a su nombre: Rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad. Inmuebles. Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses. Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses. Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses. Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses. Obra social o prepaga

En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

Volver