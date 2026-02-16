Anta, presidente de ACDC: “el club es como un hijo para mí”

Este lunes 16 de febrero cumple 19 años la ACDC y, con tal motivo, LU 24 dialogó con su Presidente Ángel Anta para que cuente cómo surgió la idea de fundar un club.

Comentó que ellos tenían escuelita de fútbol y en es en ese tiempo estaban, Pablo Lavallén, Jeremias Caggiano, Nilton Pardal y Leonel Gancedo “había chicos que se tenían que ir a los 11 y Lavallén dijo: no vamos trabajar para otros clubes, si somos club nosotros e hicimos la personería jurídica. Graciela De Leo gestionó todo en la Plata y así fue el inicio”.

Recordó una anécdota con Ruben “Pili” Julián que estaban en el parque Miedan y tenían que armar dos categorías. Había 9 chicos, a los lejos miraban a los jugadores de Villa del Parque que estaba llenos de chicos y le dice a Pili ¿cuándo vamos a llegar a eso? A lo que respondió: ya vamos a llegar en algún momento. Fue triste el comienzo, pero satisfactorio, con progreso.

Expresó que al comienzo alquilaban las canchas como Argentino junior, Boca Juniors, El Nacional y Quilmes.

Explicó que la ACDC “es como un hijo, por eso trato de tener arreglado lo mejor posible porque a un hijo no le haces faltar nada, esa es la mirada mía. El día que falte yo no se qué va a pasar”.

Dijo que Teresa Zuñiga “hace la segunda, está conmigo desde el comienzo”.

También comentó cómo surgió los colores de la camiseta, como él es cristiano y seguidor de Cristo, “como todos saben en semana santa, Jesús derramó la sangre en la cruz del calvario ,el rojo es la sangre de cristo y el blanco la pureza de Dios”. También se dio que estaba mirando televisión e iba a ser naranja, la única suplente naranja era la de Banfield. Pero nos sugirieron que naranja no. Mirando al rival, Lanús, los colores eran parecidos a los nuestros entonces es una mezcla de eso”.

Para finalizar habló del futuro de la ACDC con respeto a las inferiores que van a participar un Torneo en Tandil el mundialito 2010, van a participar en la Copa Futuro que organiza Deportivo Independencia, en mayo van a jugar con Boca en Buenos Aires, Platense, Chacarita, Defensa y Justicia Nueva Chicago y van a volver a participar del Federal de Clubes.

