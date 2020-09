Ante el crecimiento de casos de coronavirus, en Tandil apuestan al “Big Data” para monitorear la ciudad

4 septiembre, 2020 Leido: 0

Si no puedes seguirlo de forma tradicional utiliza la tecnología. Es el axioma que el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) puso en marcha tras una reunión con las autoridades del Instituto Pladema de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Centro.

Todo venía muy tranquilo en la ciudad hasta el pasado jueves 20 de julio dónde “explotaron” los casos positivos de coronavirus en Tandil. El Centro de Monitoreo montado en una oficina del SISP, que prácticamente había tenido una nula tarea en los meses de pandemia, pasó a estar ocupado full time.

En los primeros días de abril de este año unos 25 voluntarios de la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Centro respondieron a la convocatoria para formar parte del voluntariado por la emergencia sanitaria y comenzaron a trabajar en la recepción de las consultas que ingresan por medio de la herramienta para la autoevaluación online a través del sitio https://coronavirus.tandil.gov.ar. Durante más de 120 días la labor fue baja debido a la situación sanitaria casi ideal que presentaba la ciudad. Ahora, el panorama es otro y están buscando más personas para sumarse a las tareas.

Marcelo Venere, director del Instituto Pladema, detalló el trabajo que están llevando adelante para “acompañar con las herramientas informáticas” el trabajo del equipo de salud que se ha visto incrementado exponencialmente en las últimas dos semanas.

Vale recordar que el sistema de Autotest no es solamente la herramienta visual que ven todos los usuarios y que permitiría saber sobre posibles casos, sino lo más importante es el desarrollo del “back office” que integra una serie de aplicaciones que le dan al SISP mayores datos sobre la situación sanitaria de la ciudad.

Es simple: tener a toda la ciudad, sus casos activos, los recuperados, los fallecidos, los sospechosos, los aislados, todos, en una misma base de datos y que permita visualizarla a través de mapas y también de informes para el seguimiento de cada caso.

Según la definición más coloquial, Big Data, macrodatos o datos masivos es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos.

En este punto el Municipio se decidió a utilizar, cinco meses y medio después de iniciada la pandemia, al Big Data para poder monitorear más de cerca lo que sucede en la ciudad. En este marco, se trabaja en los siguientes puntos:

Tracking

Se puso operativa la herramienta para el tracking de aislamientos domiciliarios. Es decir, se pide a las personas que deben realizar aislamiento en su hogar por diferentes cuestiones (contacto estrecho, viaje, sospecha, etc) que activen la geolocalización de sus celulares para saber en qué lugar están. Se entiende que dichos vecinos deben guardar aislamiento sus hogares por lo que si se desplazan, saltará una alerta dentro del mapa del Centro de Monitoreo.

Ingresos / Egresos

En los próximos días se anunciará una nueva aplicación para el control de ingresos en instituciones y establecimientos de todo tipo. Esto puede ser desde centros médicos, locales comerciales y restaurantes y cervecerías. La idea es reemplazar la planilla que hacen firmar al ingresar en dichos lugares por la aplicación donde se deberá ingresar DNI y celular. De esta manera se podrá cruzar la información con los casos que deberían estar en aislamiento. Ejemplo: si una persona, que debería estar haciendo la cuarentena por un motivo particular, acude a un restaurante, al dejar sus datos, saltará automáticamente en la base de datos del Centro de Monitoreo generando una alarma en el sistema.

Accesos a las rutas

Quizás uno de los puntos de mayor debate en éstos meses ha sido el ingreso y egreso de personas a la ciudad a través de los controles sanitarios apostados en las rutas. Por eso se decidió avanzar en una solución informática al respecto. Según explicaron desde Pladema la idea es informar desde ese puesto si la persona que ingresa debe cumplir aislamiento, en cuyo caso debe realizar un autotest y dejar su información personal. Así se podrá ir siguiendo que esa persona llegue a su domicilio. También se buscará que aquellos que ingresen por una serie de horas a la ciudad a realizar trámites o consultas médicas, ingresen sus datos en la aplicación y puedan dar un aviso de salida de Tandil cuando se hayan retirado.

Convergencia

Por otro lado, “también estamos tratado de exportar desde el sistema la información que requieren los sistemas nacionales, de forma de reducir el trabajo de carga de datos que realiza cotidianamente el personal del SISP”, detallaron desde el Pladema. A más de cinco meses y medio, el nivel de carga , más ahora con la cantidad de casos activos, sigue siendo un trabajo engorroso para el personal que debe completar planillas y demás cuestiones administrativas. Por eso, la convergencia de sistemas, parece ser el camino para optimizar el tiempo.

El debate por el Big Data

¿Para qué usan nuestros datos? ¿Cuánto es el nivel de intrusión permitida por la ciudadanía? El debate por el uso de la información personal está vigente en todo el mundo hace varios años y en Tandil no es la excepción.

El propio Venere, en una entrevista realizada en este medio en diciembre pasado, reflexionaba sobre el uso de los datos y la inteligencia artificial. “Esto nos ayuda todo el tiempo en la calidad de vida. De hecho, es bastante vertiginoso el modo en que lo hace. Por ejemplo, cuando uno está tipeando en el celular, cada vez es más fácil escribir las palabras y hacerlo más rápido. Eso es un algoritmo que está aprendiendo constantemente. Está bien, ese mismo algoritmo ayuda a otra persona a saber qué querés comprar. Ese es un problema. Hay mucha preocupación por lo que es inteligencia artificial. Dónde deberíamos trazar el límite. Qué deberíamos hacer. En mi opinión no se puede hacer algo. Eso ocurre. No puede dejar de ocurrir, es muy poderoso. Lo máximo que podemos aspirar es que haya un consenso de que la inteligencia artificial no se use para cuestiones destructivas. De ahí a que ocurra es un abismo. Es muy difícil prohibir que ocurran, porque es muy poderoso”, señalaba.

Con el ingreso de datos en la plataforma de autotest, el Municipio de Tandil se está haciendo de una base de datos muy poderosa, que incluye información como el nombre completo, el domicilio, el sexo, la edad y el número de celular. En un segundo paso se pide que aquellos casos que requieren un monitoreo más puntual, activen la herramienta de GPS que hoy tienen casi todos los teléfonos inteligentes. Eso permite saber dónde se está. El resguardo de éstos datos sensibles debe ser una premisa entonces para no poner en riesgo la intimidad de las personas ni vulnerar sus derechos.

Fuente: El Eco de Tandil.

Volver