Ante el incremento en la tarifa de luz, recomiendan tramitar el subsidio

5 junio, 2023

En el último tiempo, hubo cambio en el ente regulador de los subsidios del impuesto de la luz y ante esto, Amalia Lucero, delegada a nivel local de CELTA, explicó: “Anteriormente, OCEBA era el regulador para que la gente entrara, regulara su subsidio y que se le otorgue si no lo tenía. La confusión ahora nace porque RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía) que fue impulsado por Sergio Massa, es a nivel nacional. De todos modos, esto no quiere decir que los datos que OCEBA tenga, no se traspasen de un lado a otro. La persona que hoy tenga un subsidio lo seguirá teniendo más allá de este cambio.”

Y siguiendo en este orden de situaciones, enfatizó: “aunque se haya hecho la renovación, hay que hacer la actualización. No hay nada a ciencia cierta de lo que impulsó Massa. Quieren dividirlo en tres categorías y sacar a OCEBA, pero esto no tiene repercusión ni inclemencia en lo que son los subsidios y los datos, porque próximamente tendrán que ser mutados.”

Por su parte, el jefe de facturación de CELTA también detalló que “el precio cambió el 12 de abril, tiene 22 días a un valor y 8 a otro más caro. El impacto en esta factura del mes de junio no es al cien por ciento de la tarifa nueva, sino que va de acuerdo al barrio en el que viva cada uno; donde terminamos de tomar el estado puede darse a la inversa: 10 días al precio viejo y 20 al más elevado.” Y también detalló que: “el porcentaje de incremento no es el mismo para todos los sectores. no repercute tanto en el monto final de la facturación”.

Para poder ingresar nuevamente los datos o renovarlos, se debe ingresar a https://www.argentina.gob.ar/subsidios y se completan los datos correspondientes a la inscripción o también se puede hacer a través de https://oceba.gba.gov.ar/tarifa_social/. En caso de ya ser titular, el sistema lo expresará y lo demostrará en la pantalla del dispositivo.

Volver