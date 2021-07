Ante falta de producción a nivel mundial, no hay segunda dosis de vacuna contra la neumonía

19 julio, 2021 Leido: 497

Hay inconvenientes para poder aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra la neumonía. Así lo confirmó a LU 24 el farmacéutico Jorge Lamberta.

“Para las personas que necesitan darse la primera dosis, que corresponde a quien no se vacunó nunca, en general no hay faltantes. El problema es que la segunda vacuna, que la gente conoce como la número 23, no se está consiguiendo porque el laboratorio emitió un comunicado que hasta fines de este año no habrá producción de nuevo”, explicó.

“Por ahora, está quedando incompleto el esquema pero es una cuestión propia del laboratorio ante la alta demanda a nivel mundial”, añadió.

“Calculo, siendo muy optimista, que hasta después de noviembre no va a haber novedades”, consideró al tiempo que sostuvo que al tener solo una dosis “la protección es mucho menor”.

En cuanto a la vacuna contra la gripe, aseguró que “no hubo problemas”. No obstante, explicó que “hubo una menor demanda debido a que la gente le dio prioridad a la vacuna contra el COVID-19”.

Volver