Ante la caída de la sesión, el Congreso no trató la Ley de emergencia para Bahía Blanca

21 agosto, 2025 0

En la maratónica sesión que se llevó a cabo en las últimas horas, los diputados debían tratar el proyecto que buscaba insistir con la Ley que sancionó la Emergencia para Bahía Blanca y que oportunamente fuera vetada por el presidente Javier Milei, pero no pudo ser tratado.

Pasadas ya la 1 de la mañana de este jueves 21, tras esa votación, Germán Martínez de Unión por la Patria anunció que no estaban los votos para aprobar los dos puntos restantes y se levantó dicha sesión.

Por su parte, la oposición reconoció que no tenía los votos para avanzar.

De esta manera, la mencionada norma no alcanzó los dos tercios necesarios para habilitar su debate sobre tablas, por lo que para evitar el veto, ahora deberán obtener dictamen en comisión antes de volver a llevar el tema al recinto.

