Ante la mejora en la situación sanitaria, el Hogar de Ancianos recibe visitas con horario preacordado

3 octubre, 2021 Leido: 52

Una situación sanitaria más favorable, con el drástico descenso de los casos de coronavirus, ha permitido que se flexibilicen las visitas a las residencias permanentes para la tercera edad. Y en este sentido Ester Di Croce de Rojas, presidenta de las Damas de Beneficencia que administran el Hogar de Ancianos de Tres Arroyos aseguró que “aunque no se volvió a lo normal, que eran las visitas libres y por las que podían llegar a reunirse 30 personas en el hall principal, estamos recibiendo gente que previamente nos llama por teléfono y le asignamos un horario. Las visitas se hacen manteniendo distanciamiento, usando barbijo y no más de media hora, y si el clima lo permite se hacen también al aire libre”.



Rojas advirtió que aún no se han retomado otras actividades, como los festejos de cumpleaños. No obstante, para los adultos mayores que viven en el lugar esta nueva realidad es bien recibida. “Hemos pasado situaciones difíciles, que no vamos a olvidar, de manera que los abuelos que estuvieron tanto tiempo sin ver a sus familias hoy están más tranquilos y contentos”, aseguró.

“Tratamos de que no se junte gente, hay que seguir cuidándose”, sostuvo Ester, quien destacó asimismo que por los recaudos sanitarios que se han ido tomando en este periodo, prácticamente no hubo otras patologías propias del invierno como gripes y malestares respiratorios entre los residentes.

