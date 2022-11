Antena de Telefónica en Claromecó: Legislación pedirá al Ejecutivo que “tome cartas en el asunto”

23 noviembre, 2022

La Comisión de Obras Públicas y Seguridad del Concejo Deliberante le solicitará al Departamento Ejecutivo que “tome cartas en el asunto” ante el pedido de vecinos de Claromecó para que se desmantele la antena de Telefónica ubicada en el centro de la localidad.

“Es un tema recurrente. Desde la Comisión se va a pedir al Poder Ejecutivo que tome cartas en el asunto porque esto es una decisión política”, dijo el edil Juan Gutiérrez (Todos), presidente de la Comisión, tras la última reunión desarrollada este miércoles.

“La empresa dueña de la antena está claramente incumpliendo la norma entonces es potestad del municipio impulsar medidas como la notificación formal o vía judicial y darle prioridad al desmantelamiento de esa estructura que es muy grande y que, por algunos indicios, nosotros pensamos que puede haber algunos problemas en el futuro”, afirmó.

“La antena no está prestando servicio y está incumpliendo la reglamentación”, remarcó.

Por otra parte, Gutiérrez indicó que también trataron el pedido de un empresario, abocado a un emprendimiento comercial en una esquina céntrica de la ciudad, para instalar rampas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. “Lo hemos evaluado y ya tiene un dictamen de la Secretaría de Obras Públicas donde informa que las medidas que están descritas en los planos no cumplen con la normativa vigente por lo que, en principio, no habrá forma de que esto se autorice ya que sus dimensiones no permiten el ingreso de sillas de ruedas”, expresó.

Volver