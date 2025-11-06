Antes que sea tarde. No nos lamentemos de eventuales accidentes

6 noviembre, 2025 0

Los chicos lo toman como una aventura. Y subirse a lo más alto de lo que fuera “la calera” en Olivero Duggan al 2000 se constituye en una gran diversión, que si no se frena a tiempo puede provocar un fuerte dolor de cabeza, o un par de huesos rotos.

Varios han caído al piso. Algunos con golpes como consecuencia y otros llegaron a la fisura y fractura en sus extremidades.

Eso es una propiedad privada que está en venta y no mucho se puede hacer.

El Municipio ha intimado al dueño a que cerque el lugar, lo que por el momento no ha ocurrido.

Volver