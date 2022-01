Anti pase sanitario: Guerra sostuvo que se puede cuestionar, pero no generar una acción coercitiva

10 enero, 2022 Leido: 247

que el Secretario municipal de Salud fuera increpado por un grupo de personas que se manifestaron contra el pase sanitario y la vacunación, Gabriel Guerra reflexionó al respecto, “en algún punto, cuando se comenzó con la vacunación era entendible que algunas personas se muestren con dudas al respecto, pero a esta altura ya todas las vacunas pasaron las fases de seguridad y eficacia para poder aplicarse en todo el mundo, y fueron varios desarrollos de vacunas con distintas plataformas de creación, y en nuestro país tenemos todos los tipos que se aprobaron a nivel mundial. No hubo un país que dudara de la necesidad, importancia y beneficio de vacunarse. Dicho esto, todo el mundo tiene derecho a cuestionar, pero no a generar una acción coercitiva, soy muy respetuoso que la gente pueda manifestarse, lo que viví fue una situación muy incómoda, hubo algunas manifestaciones violentas como tildarnos de mentirosos al personal de salud y a mí fue algo horrible, acusarnos que estábamos generando muertes por envenenamiento por pedir que la gente se vacune todo fue muy desagradable. Por unos minutos no me permitían mover mi auto, hasta que llegó la Policía, y luego de mi pedido por favor, pude salir. De todas formas soy una persona pacífica, y si alguien quiere dialogar no tengo problemas en recibirlos. Algunas decisiones que se toman pueden no ser bien recibidas, pero todo lo que hacemos es beneficio de todos”.

Situación epidemiológica local

En cuanto a la realidad epidemiológica en el distrito, Guerra explicó que “tenemos que ser cautos con el análisis de la situación, a nivel mundial y el sistema sanitario argentino, con esta ola de contagios el incremento en internaciones y muertes proporcionalmente es muchísimo menor a lo que sucedió en la oleada anterior de contagios. De todas formas esto genera que a medida que aumenta la cantidad de pacientes infectados en corto tiempo, también aumenta el nivel de internaciones, que en la mayoría de los casos se trata de pacientes con algún tipo de patología o sin vacunación. Existe una situación en particular y que hay que observar; en algún momento el sistema de internación y terapia intensiva fueron los que sufrieron el embate de este problema, hoy el primer nivel de atención es el que está padeciendo el desborde y se da el caso particular de la falta de paciencia de la gente que se va a atender, ya que se manifiestan molestos al momento de realizar colas con tiempos importantes de espera.

Considero que hay que mantener el respeto por aquellos que trabajan para darnos solución a nuestros requerimientos, son personas que hace dos años que trabajan ocupándose totalmente de la situación, excedida en horarios laborales, sin vacaciones, y entregando lo mejor de cada uno. Sucedieron algunos reclamos incómodos que quizá no entienden que lo que informamos está avalado por los máximos organismos de salud nacional e internacional, pero a veces la intolerancia hace que sucedan cosas como lo que pasó en Bahía Blanca, pero lo que la gente tiene que entender es que uno trabaja por el bien común, colectivo y comunitario. Quizá no se esté de acuerdo con muchas cosas pero a las instituciones y a las indicaciones hay que respetarlas”.

Finalmente sostuvo que “es fundamental que no nos relajemos, que sigamos manteniendo los cuidados personales y de prevención, y con el tema de la vacunación estamos viendo como la gente ha accedido al plan para completar esquemas o hacerlo por primera vez. Es preciso tomar conciencia en cuanto a los primeros síntomas, no sólo por el cuidado personal sino también para cuidar a los demás”.

