Anticiparon la 9ª Carrera Nocturna del Club 24 de Abril en Claromecó

10 noviembre, 2025 0

El Club 24 de Abril comenzó los preparativos para la 9ª edición de la Carrera y Caminata Solidaria Nocturna que se llevará a cabo el 24 de enero de 2026 a las 21:00 en Claromecó.

Se recorrerán distancias de y 8km para los corredores y 2 para los caminantes.

La prueba será cronometrada por Bahía Corre mediante chips que recibirán los competidores que contarán además con el seguro correspondiente, remera oficial de la carrera, medalla finisher y kit con voucher de descuento.

El beneficio será destinado a cubrir necesidades del Centro de Salud Juan A. Abad de Claromecó (Hospitalito).

Volver