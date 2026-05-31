Anticipo: Cómo será la reforma del Chalet de Istilart por los Municipales (audio)

31 mayo, 2026 449

El Concejo Deliberante aprobó el pasado 7 de mayo el comodato entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo para remodelar la casa donde viviera Juan Bautista Istilart, dentro del predio que también tiene en comodato la entidad gremial.

Roberto García, Secretario de Finanzas del Sindicato, autor del anteproyecto, habló con LU 24 y sostuvo que “se hacía necesario iniciar la remodelación de la casa de Istilart, todo un emblema en el ámbito tresarroyense, donde residió el empresario y dirigente que pasó por diversas instituciones de la ciudad, por lo que presentamos ante el municipio el pedido de comodato que finalmente aprobó el Concejo”.

Sobre los aspectos puntuales del anteproyecto, dijo que se mantendrá la estructura original, con las distintas salas, se trabajará en el recambio de la cubierta de techos, aberturas, y se piensa asimismo en poder brindar alojamiento en unos “dormís” a los equipos que vengan a participar de los distintos eventos deportivos, como el Hockey sobre Patines, ya que el Sindicato tiene una cancha para la disputa de encuentros”.

Dijo asimismo que ya se están confeccionando los planos definitivos, los que serán luego ingresados formalmente a la Municipalidad para su aprobación, y en base al tiempo que ello demande, iniciarán las obras.

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