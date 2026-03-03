Antigripal: adelantan la vacunación en toda la provincia de Buenos Aires

3 marzo, 2026 215

Adelantaron en los 135 municipios bonaerenses la vacunación antigripal. Estará disponible a partir del 9 de marzo en todos los vacunatorios habilitados. La decisión de adelantar la campaña preventiva está motivada por la circulación del subclado k del virus de influenza A (H3N2).

Cabe recordar que la vacunación antigripal es obligatoria para grupos de riesgo que pueden presentar complicaciones.

Para evitar internaciones o casos con neumonías asociadas, deben vacunarse todos los años:

Embarazadas y puérperas.

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas de 65 años y más.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo como diabetes, EPOC/asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal, entre otras patologías crónicas.

Personal de salud.

La influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. Sin embargo, en Europa se registró un adelanto de la temporada habitual de circulación del virus, con un aumento significativo de contagios e internaciones.

En este contexto, la cartera sanitaria nacional desarrolló en forma conjunta con las provincias la Estrategia de Abordaje Integral de Influenza, con el objetivo de mejorar las coberturas, proteger a la población objetivo y robustecer la capacidad de respuesta del sistema de salud antes del inicio de la temporada de mayor circulación viral.

Con información de DIB (Diarios Bonaerenses).

Volver