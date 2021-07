Antinori aseguró que está en condiciones de volver a ser candidata a diputada

7 julio, 2021 Leido: 119

De recorrida por la planta de Reciclado de Residuos en Tres Arroyos, y en contacto con la empresa que está comenzando a trabajar a nivel local con la recuperación y reciclado de neumáticos en desuso, la diputada Rosio Antinori destacó los avances en la gestión de residuos en el distrito. Y ya en el terreno político, anticipó que está en condiciones de ser nuevamente candidata a la Legislatura bonaerense, aunque no descarta una eventual participación en la lista local de Juntos por el Cambio, cuestiones que están a definirse.

“Estamos todavía en reuniones, nuestro equipo está charlando, y estos días que quedan serán muy intensos, de muchas conversaciones, porque a nivel provincial tampoco hay definiciones todavía. Yo tengo muchos proyectos tanto a nivel provincial como local, así que espero tener un lugar en el espacio para seguir avanzando y trabajando en estas iniciativas. Y aunque pensé que no, hace poco me anoticié de que podría volver a ser candidata a diputada porque la Legislación pide más de dos años en la banca como mandato. Y yo estuve menos de dos cuando fui suplente de Héctor Gay, así que todavía está esa posibilidad aunque me interesa mucho seguir trabajando en el ámbito de Tres Arroyos”, sostuvo.

Respecto de las negociaciones entre los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio, Antinori expresó su expectativa en relación a que existan acuerdos para armar las propuestas para las Legislativas. Incluso a nivel local destacó el trabajo permanente con el radicalismo, con cuya referente Daiana De Grazia hoy encabezará una recorrida por Orense.

