Antinori, “expectante y confiada” en poder renovar su banca

La diputada provincial Rosío Antinori, de Juntos, afirmó estar “expectante” ante la posibilidad de renovar su banca tras el desarrollo de las PASO. En ese sentido, quien estará en el octavo lugar de la nómina encabezada por el radical Lorenzo Natali, tras ir en la cuarta ubicación en la nómina del PRO que participó de la interna seccional, expresó que “tenemos que hacer una muy buena elección, estoy confiada en que trabajando vamos a lograr buenos números en noviembre y tenemos una lista muy buena, yo creo que la gente nos va a volver acompañar”.



En la Sexta hay 11 bancas que están en juego y al respecto manifestó que “esperemos que nuestro espacio, que hizo a nivel seccional una muy buena elección, superando el 50%, pueda tener muchas, espero que sean siete u ocho. Yo voy a quedar en el octavo lugar, que es bastante expectante, no obstante estoy muy confiada en que hagamos una gran elección en noviembre y poder tener la mayor cantidad de legisladores posibles”, sostuvo.

Además, expresó que “Tres Arroyos tiene cuatro legisladores provinciales y seguramente va a quedar con uno del Frente de Todos, me parece que es importante tratar de que seamos dos. Trabajaremos mucho para que eso se dé en noviembre, además de seguir reforzando y ampliando nuestro espacio. Creo que la gente ayer dio un claro mensaje al elegir Juntos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. En todos los distritos hemos hecho elecciones muy buenas, a nivel local también estoy muy contenta con los resultados”.

Tras destacar que “los comicios se realizaron con normalidad, no hubo ningún imprevisto, la gente pudo ir a elegir en forma democrática y acercarse a las escuelas”, dijo que “es importante trabajar para en noviembre aumentar la cantidad de electores, acá en Tres Arroyos no fue un muy buen número”.

Finalmente, Antinori consideró que “hubo mucha variedad de oferta electoral, muchas boletas cortas o nuevas que sacaron pocos votos así que hay que ir a buscar a esos electores, hubo muchos votos en blanco y tenemos que también trabajar para que la gente no tenga miedo, que sepa que los protocolos están vigentes, que ir a votar es un lugar seguro y que la mejor forma de expresarnos es yendo a las urnas a emitir nuestro voto”.

