Rosío Antinori: “Juntos tiene que definir sus candidatos”

29 mayo, 2023

El 24 de junio es la fecha máxima para la presentación de listas con vistas a las elecciones PASO. Uno de los segmentos de Juntos está siendo trabajado por la ex legisladora Rosío Antinori y el ex concejal y ex funcionario vecinalista el Dr. Eduardo Giordano. Entre otras cosas, este lunes y en diálogo con LU 24 Antinori dijo: “Juntos ha ido creciendo muchísimo en el nivel local y cuando los espacios crecen, surgen disidencias y esto es sano.”

Además, y respecto a la actualidad de su partido, explicó: “en este momento Juntos tiene que definir sus candidatos, tener diálogos y empezar a puntear la lista para las elecciones que se vienen. Por otro lado, se debe también formar buenos equipos de trabajo y prepararse para eventualmente tener que gobernar.”

