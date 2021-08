Antinori: “la gente la pasó muy mal, tiene muchas ganas de ser escuchada y que le dirigencia política esté a la altura con propuestas”

La diputada provincial Rosío Antinori, precandidata a renovar su banca por el PRO en Juntos, expresó que “en general la gente la pasó muy mal, fue un período muy difícil, y hoy tiene muchas ganas de que la escuchen y que la dirigencia política esté a la altura presentándole propuestas”.

Entrevistada por LU 24, dijo que “la pandemia nos está dando tregua, y en algunos rubros es importante volver a la presencialidad. Ayer recorría comercios en Coronel Dorrego y la gente nos decía que necesitamos que vuelvan las fiestas de a poco, con mucho protocolo, porque es un rubro que está muy golpeado. También comerciantes de ropa y zapatos nos expresaban que necesitan de esos festejos para poder vender. Es importante que de a poquito aprendamos a cuidarnos y que podamos volver a la normalidad, sobre todo para el comercio y las Pymes que tanta dificultades tuvieron”.

Asimismo, manifestó que “hay que empezar a replantearnos qué aprendizajes nos deja y de ahora en más cómo salimos adelante, de qué manera vuelve la reactivación económica y de qué manera volvemos a trabajar para que la gente pueda seguir su rumbo. Hay cuestiones que no están del todo bien, no solo la económica, sino también hemos visto algunos problemas de seguridad, sobre todo en el distrito, y aún resta equipar los centros de salud. Con la educación también tenemos que trabajar en esta post pandemia, con chicos que no han retornado a la escuela y alumnos que necesitan apoyan escolar para reforzar algunos temas que en forma virtual no pudieron aprender como hubiesen querido”.

Antinori contó que “soy de recorrer mucho la sección, me gustar estar en instituciones, y extrañé muchísimo el contacto directo con la gente, que te diga qué es lo que le está pasando, qué vivencias tiene, no obstante eso la pandemia nos trajo otra forma de trabajo y aprendimos a usar nuevas herramientas, la tecnología de otra manera, tuvimos sesiones virtuales y nos dio mucho más tiempo para sentarnos a escribir proyectos de ley. El año pasado fui de las legisladoras que más presentó, hice más de 70, muchísimos de ellos relacionados con los temas a los que más me he abocado en este tiempo: la reactivación económica, nuevas prácticas sustentables, líneas o ideas pensadas para el crecimiento del agro, y sigo con las energías renovables, que fue uno de los primeros temas que encare y que más satisfacciones me ha dado. Ahora estuvimos trabajando en generación distribuida, que ya tiene media sanción en Diputados. Es la ley que les va a permitir a los usuarios, o sea a nosotros en cualquiera de nuestras casas, incluso a los comercios y a las Pymes, también tener sus paneles solares. Yo espero que prontamente la apruebe el Senado”.

Respecto a las energías renovables, hizo hincapié en que “digo que me trajo muchas satisfacciones porque en este recorrido hasta el 2019, que es cuando oficialmente se contabilizaban, fueron más de 7 mil los nuevos puestos de trabajo que se generaron a partir de dar este impulso en la provincia de Buenos Aires y, sin dudas, son muchos más los indirectos que se fueron creando en esta cadena de valor. La educación también acompañó este proceso y Tres Arroyos es un claro ejemplo. La Escuela Técnica tiene la Tecnicatura en Renovables, que es nueva, donde los chicos se están preparando, el Centro de Formación Profesional empezó a capacitar gente para instalar paneles solares, y hemos trabajado muchísimo con las universidades de toda nuestra zona, sobre todo la UTN y la Universidad Nacional del Sur, para que también aparezcan carreras relacionadas con las energías renovables que nos posibiliten tener mano de obra preparada para cuando esta tecnología siga creciendo, ya que es una industria que tenemos que seguir expandiéndola”.

Añadió que “en esta pandemia me aboqué a trabajar mucho con empresarios, con el sector de la industria, en los nuevos conceptos de economía circular, de desarrollo sustentable, muchas temáticas que creo están muy acordes a lo que viene sucediendo en el mundo, sobre todo a los desafíos que se nos plantean post pandemia”.

La legisladora contó que “la posibilidad de una reelección llega de la mano de estos desafíos que quedaron sin terminar. Desde muchos sectores con los que vengo trabajando me decían ´Rosío necesitamos que estés, que sigas impulsando nuestros proyectos y avanzando en estos temas´. Me siento muy acompañada por mucha gente a la que considero que represento y por el espacio que me da esta posibilidad de volver a ser parte una lista a nivel seccional. Ser precandidata a diputada es un voto grande de confianza y espero poder seguir trabajando y representando a los bonaerenses”, sostuvo.

Antinori consideró que “en general la gente la pasó muy mal, fue un período muy difícil y hoy tiene muchas ganas de que la escuchen y que la dirigencia política esté a la altura presentándole propuestas, quiere debate de ideas y que nosotros le digamos qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Los mismos vecinos te dicen ´yo quiero salir adelante, trabajar, estar mejor, llegar bien a fin de mes´. Hoy hay ciertos temas que los preocupan mucho como la inflación y la seguridad. Me parece que es un gran momento para toda la dirigencia política de tener buenos debates de ideas y conversar con la gente qué es lo que proponemos y de qué manera creemos, desde cada uno de los espacios, cómo se puede salir adelante”.

“Hoy veo a tantos jóvenes pensando en irse del país, que no encuentran un empleo, y yo quiero que mi hijo se críe en Tres Arroyos, que vaya acá a la escuela, y sea este el lugar que le dé oportunidades y posibilidades de vivir bien y en paz. Yo redoblo mis esfuerzos y tengo como objetivo seguir trabajando para lograr un lugar mejor para todos”, concluyó.

