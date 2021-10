Antinori: “la gente no pide viajes de egresados, sino escuelas y comedores escolares abiertos”

La legisladora provincial Rosio Antinori, representante seccional por Juntos, advirtió hoy en contacto con LU24 que la gente “no está pidiendo que le regalen viajes de egresados a sus hijos sino escuelas y comedores escolares abiertos”, y pidió que los vecinos acompañen con su voto “los proyectos que tengo pendiente seguir trabajando para reactivar las economías regionales y el crecimiento de los pueblos bonaerenses”.

Antinori aseguró que los tres espacios que conforman Juntos a nivel local, el PRO, la UCR y la Coalición Cívica están armando sus equipos para la campaña que se está poniendo en marcha. “Los tres espacios venimos trabajando en forma conjunta hace muchos años, y lo que se ha logrado ahora son equipos más voluminosos y con más gente nueva trabajando, por lo que esperamos que sea una gran campaña de cara a noviembre. Vamos a estar recorriendo los distritos, trabajando con los candidatos a concejales de cada uno de los municipios y llevándole a la gente nuestro mensaje en forma presencial, aprovechando que la pandemia nos está dando una tregua”, anticipó.

“Quizá mucha gente, a pesar de que las escuelas fueron muy seguras y se cumplieron los protocolos, no fue a votar por miedo a la pandemia. Pero cuando uno recorre encuentra a los vecinos con reclamos y planteos claros, por eso es importante decirles que el momento más importante para expresarse es la elección, y no tienen que perder la oportunidad de elegir emitiendo su voto. Es muy importante que la gente nos acompañe y dé su apoyo”, sostuvo la diputada. Y criticó al gobernador Axel Kicillof al advertir que “no encuentro padres que me digan que quieren un viaje de egresados para los chicos; lo que piden los padres son escuelas abiertas, la posibilidad de recuperar contenidos, la reapertura de los comedores escolares. Por eso para nosotros es fundamental llevar lo que la gente nos manifiesta al recinto legislativo de la Provincia”.

Antinori ocupa el octavo lugar en la lista seccional de Juntos, y al respecto sostuvo que “estoy muy contenta con el equipo que conforma la lista, y tengo muchos proyectos e iniciativas pendientes por lo que es muy importante para mí poder llegar al recinto para pelear por las economías regionales, generar más empleo, trabajar en el crecimiento de los pueblos del interior. Y también es importante que la gente vea que en lugar de apoyar a las PyMES se regalan electrodomésticos o viajes; no se está gestionando bien en la Provincia, lo vemos con la seguridad, con la educación, y la gente no quiere parches. No quiere dinero en la campaña, quiere propuestas y soluciones a los problemas de fondo. Y en mi caso, creo que los vecinos saben que he trabajado y sigo trabajando por la reactivación productiva, por la industria, por el agro. Y eso por eso que hay que seguir trabajando, no con medidas electoralistas para ganar un voto”.

