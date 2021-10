Antinori: “la gente no solo valora las obras, quiere un cambio en la forma de gobernar”

27 octubre, 2021 Leido: 105

Aspirante a renovar su mandato como legisladora provincial en Juntos, la diputada Rosio Antinori aseguró que la gente necesita ser escuchada, y por esa razón recorre distintos lugares del distrito donde los vecinos le hacen llegar sus planteos respecto de temáticas como la seguridad vial o la infraestructura. “En casi todos los barrios se escucha que nadie se acerca, que los funcionarios no están al alcance de que se les manifiesten los problemas cotidianos que se producen. Pero además hay preocupaciones de alcance provincial, como los padres que están buscando que los chicos recuperen contenidos perdidos por la no presencialidad, o vuelvan al colegio que abandonaron durante la pandemia; la falta de trabajo, los impuestos altos que conspiran con que la gente llegue a fin de mes, la plata que no alcanza. Esos son los reclamos que se reiteran”, sostuvo.

“Creo que a nosotros nos reciben bien porque llevamos propuestas. Nos ponemos a disposición y tratamos de ayudar; en los temas locales nos suelen acompañar los concejales que se llevan esas inquietudes para trabajarlas en el Legislativo, y en mi caso les cuento qué proyectos he presentado a nivel provincial y qué estamos trabajando para el futuro en los ejes de seguridad, trabajo y educación”, aseguró Antinori.

La diputada advirtió que entre los vecinos hay distintos grados de conocimiento y compromiso con esta elección. “Algunos están bien informados y saben qué es lo que van a votar, otros no tanto, y también están los que piensan en su representación para el 2023, y en quiénes van a encarnar los cambios que se necesitan. Y respecto a los candidatos, es evidente cuando recorremos que al primer candidato a concejal Carlos Avila la gente ya lo reconoce, mientras que por allí la seccional se consulta tanto pero se buscan los equipos de trabajo, eso es lo que nos mencionan. Y Juntos representa un equipo de trabajo con distintas miradas, con personas que vienen de distintos sectores, con mucha juventud que aporta su impronta y su mirada diferente de la realidad. Ese es el sello que nos enriquece y nos fortalece, que somos distintas fuerzas que coincidimos en valores y objetivos para transformar Tres Arroyos”, indicó.

Finalmente, y ante el evidente contraste entre la escasa cantidad de obras que la gestión de Juntos por el Cambio impulsó para Tres Arroyos, de las cuales algunas incluso no se terminaron, con las que se han ejecutado en otras gestiones, aseguró que “se aplauden y se acompañan las obras que han hecho otros gobiernos, pero la gente no solamente valora la obra en una gestión de gobierno. También valora políticas públicas como las que María Eugenia Vidal impulsó como grandes transformaciones, de las cuales algunas se llegaron a ver en Tres Arroyos, como las urgencias de los hospitales públicos con el SAME, la política de seguridad, y distintos hitos que tuvo nuestro gobierno. Por supuesto que las obras benefician a los vecinos y son bienvenidas porque las pagamos con nuestros impuestos. Pero hay mucho por mejorar, y la gente reclama otras formas, democracias más participativas, gobiernos más transparentes, distintas improntas de cambio que uno escucha cuando transita la calle”, concluyó.

Volver