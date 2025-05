Antonella Veltri: “Una decisión. Un salto al vacío. Una promesa”.

16 mayo, 2025

Antonella Veltri, peluquera y madre de dos hijas, habló con FM Ilusiones sobre cómo transformó su vida en tiempo récord para dar forma a un sueño que llevaba años incubando: abrir su propio head spa, un concepto de relajación y bienestar nacido en Asia, que recién ahora comienza a llegar a la Argentina.

“Hace dos años vi un video sobre el head spa coreano y sentí algo que no sé explicar. Me enamoré de lo que transmitían, de cómo lo hacían… y supe que eso era lo que quería hacer”, comentó.

“Durante mucho tiempo, ese deseo pareció inalcanzable. “Busqué cursos por todos lados, pero todo lo que encontraba estaba en España, Ecuador o Colombia. Me prometí a mí misma que si alguna vez llegaba a la Argentina, iba a ser de las primeras en anotarme”, explicó y se refirió a la decisión de vender su auto para cambiar de vida y hacer realidad su consultorio, “Head Spa”, en la zona de Barracas.

