Anuncian actividades y gestos que buscan concientizar sobre el autismo en Tres Arroyos

El grupo de padres CEA y la Municipalidad de Tres Arroyos llevarán a cabo durante todo el mes actividades vinculadas a la concientización sobre el autismo, cuyo día mundial se recuerda este 2 de abril. Entre otros anuncios, se desplegó una insignia azul en el Palacio Municipal, se iluminaron de azul edificios municipales como el Polideportivo, el Hospital, CRESTA, la estatua a la Libertad, entre otros; habrá una caminata con actividades recreativas en el Parque Cabañas, una jornada sobre Neurodiversidad en el Aula, una campaña de concientización sobre ruidos molestos y un conversatorio con la participación de familias y padres.

“Es muy importante para nosotros poder poner en marcha estas actividades en el mes de concientización sobre el espectro autista. Nos acompañan padres de CEA, que tanto trabajan y son los protagonistas de todas estas actividades, a quienes nosotros acompañamos a su vez para lograr que se hable sobre el autismo”, dijo Claudia Cittadino, en su rol de intendenta interina. También convocó a colocar insignias azules en las casas; y convocó a participar en las actividades que cuentan con la participación de todas las áreas municipales.

Marta Gerardo, miembro de Padres CEA, anunció la realización de la caminata recreativa en el Parque Cabañas, este sábado a las 15. “Para nosotros es un día para celebrar, instituido por las Organizaciones Unidas, y sobre el cual nosotros tenemos nuestras cuestiones particulares, como la visibilización de la problemática, la necesidad de reforzar y lograr mejores diagnóstico e intervención temprana. Y siempre pensamos en contribuir en la construcción de soluciones, en la profundización de la inclusión escolar, y somos conscientes que desde que empezamos hasta hoy se han logrado muchas cosas: leyes, ordenanzas, resoluciones escolares que permiten a nuestros hijos desarrollarse en plenitud de manera impensada hace 15 años atrás. Y la caminata tiene un sentido muy importante para nosotros, porque el Estado y las leyes pueden estar, pero es la gente la que dice voy a ser empático, voy a sonreír, a bregar por una convivencia en la neurodiversidad”, indicó. También destacó que desde mañana, la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol acompañará en todos los partidos con un gesto típico, el de taparse los oídos, “que más allá de que es una reacción sensorial que no todos tienen, es una forma de que esto llegue a lugares donde nosotros no llegamos”.

Ana Clara Calvete, del equipo de la Secretaría de Desarrollo Social e integrante de Padres CEA, convocó a los vecinos a sumarse. “La inclusión empieza por la información; por eso les pedimos que compartan el logo que tenemos en redes sociales, que pongan algo azul fuera de sus casas para que con el vecino que pase y pregunte, podamos empezar a hablar de autismo. Y en el Parque Cabañas nos van a acompañar el área de Discapacidad informando sobre CUD, el área de Deportes, el Club de la Cocina, Tres Arroyos dona Médula, entre otros”, indicó.

También se refirió a la necesidad de inclusión laboral de personas con condición de espectro autista en la juventud y adultez.

Finalmente, Lennix Díaz anticipó detalles de las Jornadas sobre Neurodiversidad en el Aula, que contarán con profesionales invitados que son referentes nacionales e internacionales en neurociencias cognitivas aplicadas y también en inclusión. “Está dirigida a los docentes principalmente, de primaria e inicial, porque son los que necesitan contar con herramientas adecuadas para que los chicos puedan aprender dentro del aula, y con compañeros que faciliten ese aprendizaje. Y no solo apunta al espectro autista sino a todas las condiciones que incluye la neurodiversidad y las herramientas de intervención que cada una requiere. Las Jornadas serán presenciales el 8 y 9 de abril, y virtuales el 22 y 23 de abril”, puntualizó.

