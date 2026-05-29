Anunciaron actividades conmemorativas por el “Ni una menos” del 3 de junio

29 mayo, 2026 0

Desde la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, se invita a la comunidad a participar de las actividades a realizarse en el marco en conmemoración del 3 de Junio – “Ni una menos”, fecha emblemática de reflexión, concientización y visualizaciones de las violencias por motivos de género.

Los eventos programados se realizarán desde el 2 al 5 de Junio en Centro Cultural La Estación. Las jornadas previstas contemplan distintas actividades de sensibilización, participación comunitaria, expresión cultural y acompañamiento social, con el objetivo de fortalecer y favorecer la igualdad y compromiso contra toda forma de violencia hacia mujeres y diversidades.

Los talleres, charlas informativas, stands y actividades lúdicas destinadas alumnos de nivel secundario de diversas escuelas del partido de Tres Arroyos y a toda la Comunidad se podrán visitar desde el 2 al 5 de Junio en Centro Cultural La Estación, ubicado en Avda. Ituzaingó 320 en el horario de 9 a 13 hs.

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