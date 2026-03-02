Anuncios de Axel Kicillof en la apertura de sesiones legislativas
Este lunes, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió las sesiones ordinarias.
Entre los principales anuncios, estuvieron:
A partir de marzo, ARBA implementará el Régimen Riesgo 0 – SAF 0, permitiendo reducir a cero alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa.
Se impulsará un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires. Creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección.
Se abordará en la Legislatura una nueva ley para el personal policial que busca actualizar la normativa y regular el reclutamiento y la carrera policial. También se promoverá una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que tiene más de 30 años de antigüedad.
Se enviará nuevamente a la Legislatura el proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia.
Se firmará un decreto para extender en todo el territorio de la provincia al acceso a la sala de 3 años en el ciclo inicial.