Anuncios de Axel Kicillof en la apertura de sesiones legislativas

2 marzo, 2026 0

Este lunes, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrió las sesiones ordinarias.

Entre los principales anuncios, estuvieron:

A partir de marzo, ARBA implementará el Régimen Riesgo 0 – SAF 0, permitiendo reducir a cero alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa.

Se impulsará un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires. Creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección.

Se abordará en la Legislatura una nueva ley para el personal policial que busca actualizar la normativa y regular el reclutamiento y la carrera policial. También se promoverá una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que tiene más de 30 años de antigüedad.

Se enviará nuevamente a la Legislatura el proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia.

Se firmará un decreto para extender en todo el territorio de la provincia al acceso a la sala de 3 años en el ciclo inicial.

