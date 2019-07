Anzarda y Natalicchio recordaron el ascenso de Huracán

El 4 de julio fue una fecha muy importante para el fútbol tresarroyense, ya que por primera vez en la historia un equipo de la ciudad daba el gran salto llegando nada más y nada menos que a la primera división del fútbol argentino, ya que derrotaba a Atlético Rafaela de visitante por 3 a 2.



El Director Técnico de esa hazaña Eduardo Anzarda, y uno de los referentes del plantel Maximiliano Natalicchio, estuvieron en la entrega deportiva de LU 24 donde en una amena charla recordaron momentos de esa campaña que llevó a Huracan a lograr el ascenso.

Recordando ese partido Anzarda manifestó: “Cuando termina el primer tiempo estábamos todos muy nerviosos, porque veíamos las injusticias que habían pasado nos habían dado vuelta el partido, yo comenté que estábamos a un gol del ascenso y si tenemos esa bronca debemos sacarla y jugar como jugamos todos estos años y dar vuelta el partido, y luego el tremendo gol que hizo Jorge Izquierdo, creo que sacamos la bronca jugando”.

Natalicchio dijo que “estaba sacado, porque sabíamos que era complicado, jugar contra trece tipos, el línea no levantaba la bandera, no nos cobraron un clarísimo penal, por eso en el segundo tiempo volcamos esa bronca interior en la cancha y tuvimos la chance con el gol del Chopi, estábamos acalambrados porque veníamos de jugar cuatro finales, las dos con Almagro y las de Rafaela, y cuando tocó el silbato final fue una alegría enorme”.

Anzarda eligió a Natalicchio para recuperar la pelota en la mitad de la cancha y pasarle la pelota a Iván Dragojevich, que tenía una visión muy importante, por lo que pudieron solucionar ese déficit que tenían en ese momento.

“Diego Ciniello fue mi mano derecha, le tengo un gran cariño y el reconocimiento a él porque tuvo a su cargo la preparación física que logro que tuviéramos ese rendimiento”, agregó.

“Cuando sonó el silbato sentí tantas cosas que te pasan por la cabeza, la felicidad, todos luchamos por querer conseguir lo máximo, yo tuve la satisfacción de lograr algo que es más importante que lo que uno pueda tener económicamente”, sostuvo.

Natalacchio expresó entre otras cosas: “Recuerdo al grupo de todo el año, el sacrificio de lograr algo que uno se pone como objetivo, uno puede pasar 20 años jugando y no salir campeón de nada, nosotros entrenamos con lluvia, con frio, resfriados, engripados, y así me educaron de chico, con responsabilidad y sacrificio, para seguir con esta profesión había que poner todo, y después llegar a lograr algo así es muy difícil y nosotros lo logramos, felices, veíamos cuando termino el partido y nos acercábamos al alambrado y ver a los tresarroyenses abrazándose, llorando de emoción te ponías al lado de esa gente que nos acompañó, que hizo el esfuerzo de ir alentar al equipo, y ni te cuento cuando llegamos a la ciudad, estaba toda la ciudad afuera, con las banderitas, cuando llegamos y subimos arriba del techo del micro, la gente nos esperaba como héroes, no tengo palabras para describir lo que sentí, se me sigue poniendo la piel de gallina”, reflejó el ex jugador de Huracán.

Y añadió: “Cuando te relajas después de esa tensión, nos dimos cuenta que estábamos agotados, y fue el agotamiento de haber luchado todo el año para lograr el objetivo. Llegamos primeros en la tabla general y no tuvimos recompensa, tendríamos que haber subido de una por lo que luego de haber conseguido el titulo nos sentíamos satisfechos”.

“Lo bonito de ese logro fue que se unió toda la ciudad y fue positivo para todos” dijo Anzarda: “Cuando empecé de técnico tuve la suerte de dirigir a Platense en Primera y se me catalogó como que era un poco el salvador del descenso y no tuve mucha oportunidad de dirigir a equipos más allá de la mitad de la tabla, y llegar acá, encontrar un equipo líder y lograr el ascenso fue inolvidable. Lo que me di cuenta cuando llegamos es que había siete descensos y el objetivo era pasar esos siete, sabíamos que el nacional B era distinto al Argentino, y fuimos andando, y lo que yo quería analizar era ver que era lo que le faltaba. Yo tuve una entrevista con toda la directiva del Club, y apostaron por mí cuando había varios candidatos y tuve la suerte de ser elegido, había poco tiempo y lo que quise hacer es entrenar, analizar y ver que faltaba, veía un poder ofensivo pero que estábamos descompensados en defensa, por lo que traje toda la defensa y donde nos faltaba algún refuerzo, primero traje a Estévez, Nicotra y Sqcuadrone, luego traje a Natalicchio, Malagueño y Gómez, el Bibi y Miralles”.

“Cuando sonó el silbato final todos nos acordamos de tanto esfuerzo de todo el plantel cuerpo técnico, y todos quienes hacían de este Huracán un equipo mancomunado, un grupo muy unido y había llegado el objetivo que nos habíamos propuesto”, concluyó el ex técnico del Globo.

Eduardo Anzarda y Maximiliano Natalicchio, hoy forman parte de la comunidad tresarroyense, eligieron Tres Arroyos para vivir, conformaron su familia y hoy son dos respetados vecinos de nuestra ciudad.