Apareció una “bicha” en un camino rural entre Cascallares e Irene

17 febrero, 2020 Leido: 1460

Lucas Montero, encontró una “bicha” en un camino rural entre Cascallares e Irene. El hombre relató cómo se dieron los hechos a LU 24 y contó que “en el mismo camino nos encontramos una yarará, esta que encontré hoy que mide 1 metro 32 centímetros nunca la había visto”.

Montero la describió como muy gruesa y negra “no tenía dientes, la pasé por arriba con el tractor y no la maté, la terminé matando a piedrazos. Amenazaba siempre con la cola para arriba, no me quise arrimar mucho, después de 20 piedrazos le dimos alguna en la cabeza y quedó”, sostuvo.

