El Padre Adolfo “Fito” Llarregain, oriundo de Gonzáles Chaves, se refirió a la imagen aparecida en la localidad mencionada, que atribuyen a la Virgen de la Dulce Espera. “Es algo que llama la atención. Se parece a una mujer y algunas imágenes de la dulce espera. Tiene un parecido”.

“Realmente es algo que llama la atención, un fenómeno natural que salió en un árbol y la mirada creyente que ve algo sobrenatural justamente”. Hay distintas imágenes de la Virgen de la Dulce Espera y podemos decir que tiene un parecido. No he visto algo similar en un árbol, pero es algo que llama la atención”, sostuvo.

Consideró que la iglesia acerca de estas supuestas apariciones “es cauta y prudente, pero hay que ver que es lo que despierta a la gente; eso es importante”.

Recordó que la imagen de la virgen llegó a la Argentina en la década del 80’ a la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Devoto.

“Cuando un matrimonio pasa por España se acercan a Santiago de Compostela, ellos hacen una visita y se encuentran con una imagen en piedra de la virgen y le rezan, porque su hija no podía quedar embarazada y luego de esto, pudo concebir. Por eso trajeron la réplica de la imagen al país”, indicó.

