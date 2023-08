Apertura de la muestra “Todos los ríos, un río” en el Mulazzi

29 agosto, 2023

El Museo Municipal José A. Mulazzi invita a todo la comunidad a la apertura de la muestra “Todos los ríos, un rio” del artista Luis Belgrano (oriundo de la localidad de San Isidro, Buenos Aires) el día sábado 2 de septiembre a partir de las 19 en la sala mayor. La misma está compuesta por una variedad de obras litográficas en donde el río y su entorno son el foco.

“Todos los ríos, un río”

“Siempre viví en la ribera del Río de la Plata. Mi ser se formó con sus mareas. De niño pasé los largos veranos jugando con sus aguas. Los días de bajante Íbamos a jugar a la pelota en su playa desnuda, que nos mostraba las huellas de las olas en el barro de su cauce. Y en las noches oscuras por la ausencia de la luna, corríamos por sus playas enormes, sin límites entre el barro, el agua y el cielo, llenos de angustia y adrenalina en la inmensidad del universo. En la adolescencia comencé otra relación con él. Ya no nos tocábamos. Allí empezamos a tener largas jornadas de introspección, de cambio de ideas y miradas. Nos contemplábamos uno al otro mientras los colores y las formas iban apareciendo mágicamente en el papel. Y ahora, después de muchos años, volví a encontrarme con él. Acaricié nuevamente sus costas y sus cielos y el fuego renació.

Comencé a dibujar en la piedra litográfica los infinitos y múltiples estados del río. Al observarlos hoy, me doy cuenta de lo semejantes que somos. Hay días en que su furia es increíble y las olas golpean desenfrenadamente la costa y otros en que el agua es un espejo tranquilo y manso. Hay veces en que se puede ver con claridad hasta un barco en el límite del horizonte y otras en que la niebla no permite ver ni dónde estás parado, donde todo es difuso e indescifrable. Hay noches donde la luna nos ilumina y otras donde la ausencia de su luz es absoluta. Por eso, he encontrado en el río una fuente inagotable de sensaciones y estados de ánimo que puedo trasladar al papel con diferentes lenguajes plásticos de texturas, colores, valores y formas. Sé que cuento con él para seguir transitando juntos la aventura del arte”, expresa el artista.

Con entrada libre y gratuita, la exposición estará disponible durante todo el mes de septiembre. Se invita a visitarla en los horarios habituales del Museo, de lunes a viernes de 7 a 14 y de 16 a 20, y los sábados de 16 a 20. en Av. San Martín 323.

