Aperturas administradas: Fhurer dijo que se apunta a la “conciencia social”

30 octubre, 2020 Leido: 10

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Matías Fhurer, se refirió a la apertura administrada que comienza a regir desde hoy para diferentes rubros y explicó que la medida de cierre anunciada la semana pasada “fue una forma de reducir la circulación y de esa manera la presión al sistema de salud”.

“Fueron acciones paliativas a todo lo que se fue dando durante la pandemia y en estas últimas semanas con el aumento de casos. En todo el mundo se cree que reduciendo la circulación se reducen los contagios de coronavirus”, agregó el funcionario.

“Siempre el Intendente y el Ejecutivo dieron la oportunidad de trabajar, fuimos pro aperturas. Sabemos que tenemos una situación complicada pero accedimos a las aperturas en un principio, sabemos los problemas que tenemos y cómo se dan los contagios”, subrayó.

Asimismo consideró que “(los comercios gastronómicos) pueden trabajar durante todo el día, no solo debe ser exclusivo de la noche, y hay alternativas como el delivery. Hay que pensarlo de ver el vaso completo y no medio lleno”.

“Conciencia social”

En cuanto a la restricción en la circulación y la posibilidad de que los comercios gastronómicos puedan funcionar hasta las 23, con gente que haya ingresado hasta las 21, sostuvo que “uno cree en la conciencia social, en que las personas no van a mentir. Si uno sale a comer va a volver a su casa y sabrá que viene de un lugar de comidas. Como pedimos el distanciamiento social y que no haya reuniones sociales ni familiares, solicitamos que la conciencia para decir la verdad sea la misma”.

“Hay líneas muy finitas en determinadas decisiones pero lo que queremos es generar conciencia”, aseguró.

Positivas reuniones en Reta y con Cerealcoop

Además, Fhurer consideró que fue “una reunión muy amena y amplia” de la que participó en Reta para dar a conocer los distintos protocolos que en la temporada estival se deberán poner en práctica.

También calificó como “muy positivo” al encuentro mantenido ayer con representantes de Cerealcoop. “Empezaron con toda la escalada de habilitaciones y desde la Municipalidad nos pusimos a disposición para que puedan seguir el camino correcto y tener su fuente laboral”, detalló.

Volver