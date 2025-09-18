Apicultora entrerriana logró “la mejor miel de Argentina” en Caminos y Sabores

Con esfuerzo, perseverancia y el motor inquebrantable de sus hijos, Mónica Alonso logró transformar el dolor en un proyecto de vida. Productora de miel en Paraná, Entre Ríos, atravesó la pérdida de su marido en 2008, cuando sus hijos tenían apenas 13 y 7 años.

En diálogo con FM Ilusiones se refirió a la reciente distinción que pone a su empresa como “la mejor miel de Argentina”, en el evento Caminos y Sabores realizado en la Rural de Buenos Aires y expresó su satisfacción, ya que el emprendimiento familiar obtuvo, hasta el momento, su mayor logro.

“Sentí alegría, yo sabía que tenía que seguir, porque es duro llegar a este proceso, una mujer sola con dos hijos, pero el resultado fue espectacular”, manifestó y también habló sobre las dificultades que enfrentó en su momento con pérdidas económicas importantes, pero pudo sobrellevar el momento.

Mónica produce nueve variedades —desde miel de algarrobo hasta de eucaliptus y monte nativo—, todas registradas y elaboradas con lo que ella define como su fórmula secreta: “Nuestra miel siempre es producida con un amor y una pasión que, creo, realmente en síntesis son mi vida. Cuando voy con mis hijos al campo y se ponen el traje para trabajar conmigo, el corazón me explota de alegría”, dijo.

