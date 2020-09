Apicultores aseguran que el mercado cambiario beneficia a la producción apícola

El referente apícola del INTA, Mauricio Parraviccini, aseguró que el precio de la miel en dólares es bueno y que se está manteniendo dentro de los valores históricos que tenía la comercialización.

“El cambio nos está beneficiando un poco en este momento. Es una buena oportunidad para la producción apícola. La cosecha arranca en enero y culmina a mediados de febrero o marzo. Esto para los que tienen colmenas en su campo y no la mueven. Otros las trasladan y comienzan la cosecha antes y la extienden para cuando vuelven a la ciudad”, detalló.

Señaló que la cantidad de miel ha cambiado mucho en los últimos años “por cómo se trabaja en los campos y en la cantidad de agroquímicos y herbicidas que se utilizan en las producciones. Hace 20 años tenías una producción de 80 kilos por colmenas y no tenías un manejo excesivo en la colmena y hoy, andamos en buenas producciones de 40 kilos por colmena, sumándole varias enfermedades que están incluidas en la producción”.

Aseguró que en dólares el valor es similar al año pasado, “pero se estaba pagando la miel a razón de 120 pesos el kilo, y hoy la están pagando a 180. Igualmente muchas veces el aumento en el valor del dólar no se refleja en lo que le pagan al productor en pesos”.

Destacó que en la ciudad “todos los productores tienen acceso a una sala de extracción. Todos pueden sacar su miel. Se cumple con todo lo que establece SENASA”.

Indicó Parraviccini también, que en nuestro país se exporta más del 95 por ciento de la miel que se produce a granel y solo se consume alrededor del 5 %. “En el país se consume unos 120 gramos de miel por persona y en otros países del mundo se estima un consumo de un kilo de miel por persona. Por eso se busca promover el consumo”.

