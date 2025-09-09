Aplicarán retenciones a comercios que cobren con billeteras virtuales

9 septiembre, 2025 0

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso que a partir del 1° de octubre monotributistas, comerciantes y pequeños empresarios que cobran a través de cuentas en billeteras virtuales comenzarán a aplicarles retenciones por Ingresos Brutos de manera similar a las que ya reciben cuando cobran en sus cuentas bancarias.

De esta manera la modalidad de cobros que propone la provincia de Buenos Aires adherirá al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (SIRCUPA) un mecanismo en el que todas las provincias comparten la información y la recaudación para retener Ingresos Brutos en billeteras digitales. Se trata de un sistema similar al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), que se utiliza para las retenciones impositivas en las transferencias recibidas en cuentas bancarias.

La incertidumbre que ahora se plantea referida a esta modificación es si los comercios volcarán a los precios los porcentajes que refieran a las retenciones.

Volver