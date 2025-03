Apolonio: “el nivel de los arroyos se mantiene a pesar de su caudal”

7 marzo, 2025 0

El Secretario de Seguridad Juan Apolonio informó a LU 24 respecto a la situación de la cota de agua en los arroyos que atraviesan la ciudad y dijo que “estamos trabajando en el control permanente de los tres, y sostuvo que ante la alerta vigente, estaba anunciada importante caída de agua para la madrugada de este viernes pero el pronóstico indica que se ha corrido para el mediodía, lo que nos da una ventana para permitir mantener o que baje el caudal”.

“En estos momentos hay cortes en el Orellano en San Martín al fondo, para ingresar a la Escuela 38, en cercanías de la quinta del Jesús Adolescente, y en Rodríguez Peña al 1600 detrás del Parque Industrial, pero no son preocupantes porque son puentes diseñados hace muchos año que son sobrepasados cada vez que llueve con intensidad”.

Sobre las alertas vigentes, Apolonio opinó que “el alerta roja determinada para Bahía Blanca no nos va a tocar”, y dijo que “el Arroyo del Medio está a las alturas normales en este momento; y si no tenemos precipitaciones en la cuenca norte, vamos a estar bien”.

Sobre las advertencias a los expositores de la Fiesta del Trigo, manifestó que “ya están siendo avisados, teniendo en cuenta que no conocen el clima, esperemos que no se produzcan inconvenientes”.

El funcionario anunció que se produciría “una reunión con Defensa Civil durante la mañana y que ante cualquier novedad se estará informando”

