Apolonio: “el problema de la seguridad pasa por la falta de personal policial”

21 julio, 2024 0

El Secretario de Seguridad municipal, Dr. Juan Apolonio habló con LU 24 y se refirió a los últimos hechos ocurridos, a la vez que hizo hincapié en la falta de personal policial para poder brindar mayor seguridad a la población.

Atribuyó lo enunciado a que “los jóvenes hoy no se interesan en ir a las escuelas policiales como ocurría hace una década y buscan otras opciones, lo que se refleja en la falta de personal, que estamos cubriendo con el gran esfuerzo que hacen los funcionarios policiales”.

Sobre los últimos hechos policiales, el funcionario dijo que en el caso del robo a Leonardi, se hizo presente el intendente y él también para interiorizarse y aportar luego a la investigación, “la que esperemos llegue a buen término”, y agregó sobre el robo a La Perla que “se investiga una conexión con la sustracción del auto que fue abandonado”.

Apolonio expresó asimismo que sobre la resolución del asalto en el campo a la familia Dam, “el hecho fue cometido por una persona foránea a la ciudad” y destacó el trabajo “de investigación de DDI que permitió la detención”.

También abordó la actuación judicial respecto a la liberación de los menores, y opinó que “los señores jueces son quienes disponen si los dejan en la casa o los mandan a un lugar donde puede ocurrir que los alojados ahí puedan darles nuevas estrategias para reincidir una vez liberados”.

“La municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo social le da herramientas para que ese joven salga de esa situación y yo creo que si de cien recuperamos uno, hemos recuperado uno, lo mínimo que se recupere es importante”, sentenció.

“Hay hechos que se cometen al voleo, como los robos de bicicletas o motos, y en ese sentido la investigación está orientada hacia personas residentes en Tres Arroyos”, dijo y afirmó que “la gente que compra lo robado lo oculta por un tiempo, y la investigaciones surgen porque hay buenos ciudadanos que informan si alguien compró lo sustraído”.

“En lo logístico estamos muy bien. Podemos tener la mejor tecnología pero si no hay recurso humano no nos sirve. No tenemos ingreso a las escuelas porque los jóvenes no optan por esa actividad profesional, buscan otras cosas y quizás no le da determinadas garantías o no les paga lo que tienen que pagar, no los entusiasma, son cuestiones que están sucediendo”, relató.

“Lo principal es el compromiso ciudadano, que denuncie en todos los mecanismos, los buzones por el narcotráfico, el 911 el 147 o en la comisaria, y el segundo tema es informar las cuestiones sospechosas que se ven en el barrio, para tener una colaboración y que todos estemos tirando para el mismo lado, necesitamos de ese compromiso para que el Estado pueda actuar de forma preventiva: que llame, que colabore como cuando vemos un accidente de tránsito y llamamos a los bomberos, que lo hagan cuando vean a una persona sospechosa que pudiera estar haciendo inteligencia o de campana, ese es el compromiso que le pedimos a los vecinos”, agregó.

Anticipó a su vez que a través del Consejo de Seguridad Vial “sabemos que algo que causa molestia es el tema de las motos y estamos trabajando en un proyecto para poder tener una herramienta más agresiva, y secuestrar los que se encuentren en vía pública, y no tengan la seguridad necesaria, ya sea que no posea luces, o no tenga la patente, es decir que tenga la misma característica que cuando sale de la agencia, por lo que le pido a los concejales que podamos sacar la ordenanza”.

Elegí ser secretario de seguridad porque entendía que en los últimos años Tres Arroyos estaba muy bien posicionado hace quince años atrás y en los últimos años había perdido el rumbo, y estos cambios van a llevar un tiempo pero entendía que tenía que colaborar y no podía quedarme en casa criticando, y creo que todos los que estamos en la unción publica queremos cambiar y tener algo mejor para la sociedad. Hace 36 años que estoy en la seguridad pública y privada y voy a seguir en eso”, finalizó.

