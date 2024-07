Apolonio: “Estamos mejor parados que cuando llegamos”

12 julio, 2024

El Secretario de Seguridad municipal, Juan Apolonio, brindó un extenso informe respecto a la situación que vive la dependencia en visita a LU 24 y afirmó que “desde hace seis meses que estamos trabajando y entiendo que estamos mejor parados que cuando llegamos, hemos recuperado la logística, hemos recuperado recurso humano y tenemos una interrelación con el Ministerio Público Fiscal que antes no estaba dada, con una buena interrelación con otras fuerzas policiales y de seguridad”.

“Hay una alguna cuestión que escapa a nosotros que tiene que ver con la reincidencia, con el dictado de prisiones preventivas la detención de determinados ciudadanos por ilícitos, que también tienen que ver con la seguridad local”, manifestó.

La relación con otras fuerzas

Apolonio habló también de la relación del Comité de Crisis ante los fenómenos como el vendaval de diciembre, la búsqueda de un menor que convocó a todas las fuerzas, y se refirió al acompañamiento de todas las fuerzas, “con reuniones en una mesa de trabajo para que todo lo que tiene que hacer lo haga y cuando hay que realizar alguna cuestión más específica, ingresa Caballería, o Vial cuando trabajamos la parte vial, cada uno cumple su función”.

Las motos

Sobre el parque automotor de motos, dijo que “es altísimo, lo vemos en los operativos y tenemos una cuestión cultural y social, años atrás cuando un motociclista veía alguna cuestión frenaba y entregaba la documentación en orden, pero ahora quienes conducen este tipo de vehículos, jóvenes, adolescentes y menores escapan de esos controles; nosotros tenemos como premisa no realizar una persecución y ahora estamos trabajando en una etapa legal previa para poder retirar los vehículo de la vía pública pero no es fácil”.

“Estamos tratando de tener la base de datos que tiene el Registro Nacional del Automotor porque el patentamiento de motos es municipal y en caso de venta de motos cuando llega se podría tener la data de infracciones administrativas, o el cambio de motores o de chasis”, agregó, y sumó al robo de cables, afirmando que “tuvimos la colaboración de vecinos y de la fiscalía se logró contrarrestarlo, en tanto el hurto o robo de motos en vía pública todavía sigue siendo una cuestión a resolver”, sostuvo.

La meta: “lograr que el índice delictual sea relativamente normal”

Sobre las metas de su gestión, dijo que “es lograr que el índice delictual sea relativamente normal, sabemos que no vamos a llegar a nivel cero pero tenemos que abordar la profesionalización del personal municipal, con logística y una interrelación con el vecino. Por qué compramos vehículos? Porque la gente quiere que estemos cuanto antes luego de denunciar algún ilícito”.

Los edificios policiales

En un tramo de su alocución, Apolonio dijo que “la Comisaría está próxima a cumplir cien años y ya la estructura no responde si bien se hacen arreglos, y a su vez, explicó que “hacer una comisaría nueva es el elefante blanco, y en las condiciones que está el estado es imposible, va a tardar 20 años, entendemos que no va a ser así” y sobre la DDI explicó que “se ha puesto la reestructuración operativa y de infraestructura, les hemos cedido un vehículo no identificable para que realicen tareas investigativas; ya que es importante para ellos porque sabemos que las dependencias descentralizadas carecen de recursos como narcotráfico, y personal de inteligencia por lo que vamos en ayuda con nuestros recursos”.

El Centro de Monitoreo

Respecto a Centro de Monitoreo, Apolonio dijo que “me siento molesto cuando visito otros centros porque veo que Tres Arroyos decayó, porque hay una tecnología obsoleta, desde la cámara hasta el sistema de procesamiento, y estamos yendo hacia una nueva tecnología, hacia una inteligencia artificial, tenemos que llegar a tener el mejor centro, con mayor velocidad, porque el tiempo que se pierde se pierde en un allanamiento, queremos tener un domo que permite identificar personas a 300 metros, un lector de patentes, es una inversión en software necesaria porque el que tenemos es de diez años atrás”.

20 años de la Policía Comunal

“La Policia Comunal cumple 20 años de creación el 1 de noviembre y previamente el 1 de setiembre la Secretaria de Seguridad, y tenemos que tener todas las herramientas; sabemos que no hay incorporación de personal, hace unos 7 años que no ingresa personal local” consignó.

El número de emergencias 147

Le recordamos al ciudadano que llame al 147 que es mucho más rápido, es un número local, y al momento en que se produce el llamado las cámaras se sitúan en ese lugar para que el servicio de la emergencia se cumpla muy bien”.

Volver